Почти на три миллиона тонн снизится потребление угля в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно плана потребности на предстоящий отопительный сезон, сформированного МИИР РК, объем потребления угля в республике этой зимой снизится с 10 до 7,3 млн тонн. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Основное снижение ожидается за счет активной газификации населения: потребление угля упадет до 4,8 млн тонн (показатели прошлой зимы - 7,2 млн тонн).
По оперативной сводке, за первое полугодие этого года на коммунально-бытовые нужды и населению регионов уже отгружено 3,4 млн тонн угля. Энергопроизводящим предприятиям отправлено 31,3 млн тонн, на нужды промышленных предприятий – 2,9 млн тонн. 14,5 млн тонн ушли на экспорт.
Все регионы, за исключением ВКО, СКО и г. Алматы, подтвердили свои потребности в угольной продукции на отопительный период 2021-2022 года и уже начали подготовку к новому сезону – объявлены тендеры на закуп угля, определены региональные операторы.
В МИИР РК прошло расширенное совещание с акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где региональным властям рекомендовано создать специальную горячую линию для разъяснения населению цен и марок угля, точек продаж и наличия угля в них, а также на постоянной основе проводить мониторинг поставок и качества угля населению. А в случаях неправомерного увеличения цен на уголь активнее привлекать территориальные подразделения антимонопольного ведомства.
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