Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Почти на треть выросла заболеваемость пневмонией в СКО

28 Декабря 2022, 18:12
Почти на треть выросла заболеваемость пневмонией в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост заболеваемости пневмонией на 27%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию на брифинге региональной службы коммуникаций в пределах своей компетенции прокомментировал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.

«С начала нынешнего эпидемиологического сезона зарегистрировали 474 случая пневмонии вирусной этиологии. Рост по сравнению с прошлым эпидсезоном - на 27%. В прошлом году выявили 373 случая. Наибольшее число заболевших среди детей в возрасте до 14 лет - 412 случаев, или 87%. Среди детей до года – 102 случая. Пневмонию выявили у трех беременных женщин», - сообщил А. Жуматаев.

В этом эпидсезоне в регионе отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 1,5 раза. Среди заболевших 65% - дети в возрасте до 14 лет. Циркулирует вирус гриппа двух штаммов, увеличивается число инфицированных коронавирусом.


Новости по теме
Восемь медицинских объектов построят в селах СКО
Гонконгский и свиной грипп циркулируют в СКО
Как защититься от амебы - Минздрав дал рекомендации казахстанским туристам
Теги:
Читайте также
Руководителя районного отдела образования в СКО подозревают во взяточничестве
Восемь медицинских объектов построят в селах СКО
Три котла отремонтируют на Петропавловской ТЭЦ-2 в 2023 году
Как защититься от амебы - Минздрав дал рекомендации казахстанским туристам
Для людей с электронной кардиосистемой не предусмотрено безопасное прохождение вне металлоискателей - мажилисмен
Приравнять пособие по уходу за детьми с ментальными нарушениями к заработной плате призывает депутат
В Казахстане не реализуется препарат, повлекший смерть детей в Узбекистане – Минздрав
Носить маски в общественных местах рекомендовали жителям СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира

Лента новостей