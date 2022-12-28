Почти на треть выросла заболеваемость пневмонией в СКО

28 Декабря 2022, 18:12

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают рост заболеваемости пневмонией на 27%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ситуацию на брифинге региональной службы коммуникаций в пределах своей компетенции прокомментировал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Асет Жуматаев.

«С начала нынешнего эпидемиологического сезона зарегистрировали 474 случая пневмонии вирусной этиологии. Рост по сравнению с прошлым эпидсезоном - на 27%. В прошлом году выявили 373 случая. Наибольшее число заболевших среди детей в возрасте до 14 лет - 412 случаев, или 87%. Среди детей до года – 102 случая. Пневмонию выявили у трех беременных женщин», - сообщил А. Жуматаев.

В этом эпидсезоне в регионе отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в 1,5 раза. Среди заболевших 65% - дети в возрасте до 14 лет. Циркулирует вирус гриппа двух штаммов, увеличивается число инфицированных коронавирусом.