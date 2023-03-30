Почти на треть снизилось число преступлений с участием несовершеннолетних в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактика правонарушений среди подростков в Жамбылской области дает свои плоды – значительно снизились показатели правонарушений, совершенных несовершеннолетними, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, с начала 2023 года число преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2022 года, снизилось на 28,5 %. На 100% снижены преступления небольшой тяжести, совершенные несовершеннолетними, и на четверть - средней тяжести.

С начала этого года органы полиции провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также на недопущение противоправных посягательств в их отношении. В ходе локальных отработок в органы внутренних дел был доставлен 961 несовершеннолетний, а 1 456 законных представителей и иных взрослых лиц привлечены к административной ответственности.

Так, наказали 667 родителей за нахождение их несовершеннолетних детей в ночное время вне жилища, 101 законных представителей за нахождение подопечных им несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, а 70 - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

На учет поставили 123 подростка из 45 неблагополучных семей. При этом девять законных представителей лишены родительских прав, а в специализированную школу направлены два подростка.

«В процессе профилактики преступности несовершеннолетних органы внутренних дел направляют свои усилия на выявление причин и условий, способствующих преступлениям, а также на их устранение. Полицейские, родители, учителя и другие заинтересованные органы должны работать в тандеме, направлять подростков на правильный, законопослушный путь», - сообщил старший инспектор по особым поручениям группы ювенальной полиции управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области майор полиции Алишер Калышев.⠀