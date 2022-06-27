27 Июня 2022 20:37

Почти на треть снизилось число интернет-мошенничеств в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Костанайской области значительно снизилось количество зарегистрированных случаев интернет-мошенничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 5 месяцев текущего года наблюдается снижение на 29% зарегистрированных интернет – мошенничеств - с 735 до 522 фактов.

В полиции отмечают, что мошенники с каждым разом изобретают все новые методы для обмана интернет-пользователей.

«Проведенный анализ по способам совершения данных преступлений показал, что наиболее распространенными видами являются реклама и продажа товаров через социальные сети, снятие денежных средств с банковского счета или банковской карты, оформление интернет кредитов, помощь в одобрении интернет кредитов, посуточная либо долгосрочная аренда (сдача) квартир», - рассказали в ведомстве.

Полиция в целях предупреждения интернет-мошенничеств проводит ежедневный мониторинг социальных сетей и мессенджеров, для выявления мошеннических схем. В ходе мониторинга выявили 170 сомнительных сайтов, для блокирования которых направлены соответствующие запросы.

Также в целях информирования населения о мошенниках, в крупных торговых объектах, в маршрутных автобусах города, местах массового пребывания граждан расклеено более 20 видов информационных плакатов и памяток.

«В текущем году установлено 31 подозреваемое лицо, которые совершили 141 эпизод интернет-мошенничества. Более 60 фактов из них совершили граждане РФ и Украины,- пояснили в департаменте полиции. — В суд направлено 18 уголовных дел, по которым осуждено два гражданина».

Однако в ведомстве подчеркнули, что силами полиции невозможно достичь желаемого результата в вопросе профилактики интернет-мошенничества.

«Необходимо акцентировать внимание всех заинтересованных государственных органов и неправительственных организаций», - заключили в департаменте полиции.