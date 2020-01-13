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Почти на сутки задерживаются туристы в индийском штате Гоа
13 Января 2020 13:56
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АЛМАТЫ-АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Почти на сутки задерживается вылет самолета с туристами, отдыхающими в индийском штате Гоа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщил один из отдыхающих в Гоа казахстанцев Алексей Абрамов, рейс DV492 казахстанской авиакомпании Sunday Airlines должен был вылететь в Алматы 13 января в 23.55. Однако с утра представители принимающей компании «Concord Exotic Voyages Goa» оповестили туристов, что вылет рейса переносится на 14 января на 20.00.
В настоящее время решается вопрос с размещением туристов, которые должны были освободить номера в отелях.
Корреспонденту МИА «Казинформ» в авиакомпании сообщили, что «один самолёт вышел из строя по техническим причинам«, поэтому и произошел сбой в графике.
Ключевые слова: Алматы, Атырауская область, Туризм, Происшествия, Транспорт,
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