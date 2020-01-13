Почти на сутки задерживаются туристы в индийском штате Гоа

АЛМАТЫ-АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Почти на сутки задерживается вылет самолета с туристами, отдыхающими в индийском штате Гоа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил один из отдыхающих в Гоа казахстанцев Алексей Абрамов, рейс DV492 казахстанской авиакомпании Sunday Airlines должен был вылететь в Алматы 13 января в 23.55. Однако с утра представители принимающей компании «Concord Exotic Voyages Goa» оповестили туристов, что вылет рейса переносится на 14 января на 20.00.

В настоящее время решается вопрос с размещением туристов, которые должны были освободить номера в отелях.

Корреспонденту МИА «Казинформ» в авиакомпании сообщили, что «один самолёт вышел из строя по техническим причинам«, поэтому и произошел сбой в графике.