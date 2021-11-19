Почти на пять млн тенге оштрафовали нарушителей режима самоизоляции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения режима карантина и норм санитарно-эпидемиологической безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что с первого ноября 23 мониторинговые группы провели 139 рейдов. Посетили 766 объектов. Выявили нарушения, за которые привлекли к ответственности 19 лиц на общую сумму более 1,1 млн тенге.

Проект «Ashyq» зарегистрировал 119 нарушителей. Это люди, которые с «красным» и «желтым» статусом пытались пройти в общественные места. На них наложили штрафы в размере, превышающем 4,8 млн тенге. Фамилии 109 нарушителей опубликовали в СМИ.

«Заболеваемость в области продолжает расти. Для достижения эффекта ограничительных мер необходимо правильно носить маску, продолжать соблюдать простые правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов, при посещении объектов обязательно пользоваться приложением «Ashyq» и вакцинироваться», - сказал А. Кушбасов.