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    13:09, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Почти на пять млн тенге обокрали воры ТОО в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Почти на пять млн тенге обокрали воры ТОО в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жамбылский районный отдел полиции обратился директор одного из ТОО, сообщив, что в период с 10 по 18 ноября неизвестные вскрыли два грузовых вагона, находящихся на территории завода и украли 484 мешка триполефосфата натрия общей стоимостью 4 735 000 тенге, то есть 12,3 тонны продукции.

    При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель города Тараза и 30-летний житель Жамбылского района. Задержанные дали признательные показания.

    По факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.




    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Жамбылская область
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