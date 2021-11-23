ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Почти на пять млн тенге обокрали воры ТОО в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Жамбылский районный отдел полиции обратился директор одного из ТОО, сообщив, что в период с 10 по 18 ноября неизвестные вскрыли два грузовых вагона, находящихся на территории завода и украли 484 мешка триполефосфата натрия общей стоимостью 4 735 000 тенге, то есть 12,3 тонны продукции.



При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбылской области были задержаны двое подозреваемых. Ими оказались 28-летний житель города Тараза и 30-летний житель Жамбылского района. Задержанные дали признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК, ведется следствие. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от 2 до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.



