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Почти на полмиллиона тенге взыскано штрафов в ВКО за нарушение ограничительных мер

17 Марта 2021 15:06
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Почти на полмиллиона тенге взыскано штрафов в ВКО за нарушение ограничительных мер

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Ежедневно мониторинговые группы проводят рейдовые мероприятия по соблюдению ограничительных и карантинных мер, установленных главным санитарным врачом ВКО. Мобильные группы призывают не игнорировать масочный режим, соблюдать дистанцию, отказаться от застолий и массовых мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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Вчера в ходе мониторинговых проверок в Усть-Каменогорске проведены рейды по 184 объектам предпринимательской деятельности. Мобильные группы зарегистрировали 6 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных главным санитарным врачом области.

Был наложен штраф по ранее выявленным нарушениям. В непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинских масок. Общая сумма штрафа составила 262 530 тенге.

В Семее мониторинговые группы 16 марта охватили проверками 341 объект, в том числе 305 объекта, входящих в «тепловую карту». Было выявлено 9 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте и на рынках. Группами составлено 5 протоколов на сумму 218 775 тенге, взыскано два штрафа на сумму 87 510 тенге.

За минувшие сутки в Риддере проведено 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 73 объекта. Было выявлено 5 нарушений масочного режима. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге.


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#Восточно-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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