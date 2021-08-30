Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Женщина ограбила своего знакомого на 450 тысяч тенге в Нур-Султане. Подозреваемую в краже задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В полицию поступила информация о том, что житель столицы, распивая дома алкоголь, познакомился через социальные сети с 37-летней женщиной и пригласил ее в гости. Ничего не подозревавший мужчина, после изрядно выпитого заснул. Воспользовавшись этим, предприимчивая воровка, перевела через мобильное банковское приложение потерпевшего на свой счет кругленькую сумму в размере 450 тысяч тенге, прихватив его дорогой телефон. Злоумышленница поспешила покинуть квартиру. Сотрудниками полиции в ходе розыскных мероприятий, женщина была задержана.

Ею оказалась жительница столицы, которую ранее привлекали к уголовной ответственности. Она признала свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «кража».

С 23 по 29 августа на территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» с целью предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений на улицах и в общественных местах.

В период рейдовых мероприятий сотрудники столичной полиции выявляли и пресекали грубые нарушения правил дорожного движения, обращали особое внимание на обеспечение правопорядка во дворах многоквартирных и частных жилых домов, раскрывали по «горячим следам» преступления, а также ранее совершенные преступления.

По итогам 7 дней было раскрыто «по горячим следам» 135 преступлений, 93 ранее совершенных преступлений, задержано 26 лиц находящихся в розыске.