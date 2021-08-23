Почти на миллион тенге обокрал вор жительницу Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на миллион тенге обокрал вор сельчанку в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило заявление 21-летней жительницы поселка Бестобе о том, что неизвестным лицом путем отжима окна из дома были похищены 760 тысяч тенге и камера видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 960 тысяч тенге.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель поселка Бестобе.
Выяснилось, что у заявительницы мужчина работал при проведении ремонта. В тот день хозяева дома были в гостях. В это время мужчина проник в дом и украл деньги. Увидев, что попал в объектив видеокамеры, установленной в доме, мужчина вывел ее из строя и забрал с собой.
По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК «Кража». Избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Ведется следствие.
- За выходные шесть человек спасли на водоемах Акмолинской области
- Количество краж скота снизилось в Павлодарской области
- Свыше 100 млн тенге административных штрафов взыскано в ВКО
- О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
- Более 30 молодых водителей задержали в районе аэропорта в Атырау
- Таксист ограбил пожилую акмолинку
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана