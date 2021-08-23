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Почти на миллион тенге обокрал вор жительницу Акмолинской области

23 Августа 2021 19:44
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Почти на миллион тенге обокрал вор жительницу Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на миллион тенге обокрал вор сельчанку в Акмолинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило заявление 21-летней жительницы поселка Бестобе о том, что неизвестным лицом путем отжима окна из дома были похищены 760 тысяч тенге и камера видеонаблюдения. Сумма ущерба составила 960 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность подозреваемого. Им оказался 29-летний житель поселка Бестобе.

Выяснилось, что у заявительницы мужчина работал при проведении ремонта. В тот день хозяева дома были в гостях. В это время мужчина проник в дом и украл деньги. Увидев, что попал в объектив видеокамеры, установленной в доме, мужчина вывел ее из строя и забрал с собой.

По факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 УК РК «Кража». Избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке». Ведется следствие.



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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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