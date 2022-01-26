Почти на два миллиона тенге обокрали жительницу Степногорска

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Почти на два миллиона тенге обокрал домушник жительницу Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Управление полиции города Степногорска с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, 24 декабря неизвестные в период с 10:00 по 19:00 часов путем подбора ключа от входной двери проникли в дом и похитили золотые изделия и денежные средства. Общая сумма ущерба составила один миллион 802 тысячи тенге.

В течение месяца полицейские проводили комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили ломбарды и другие места возможного сбыта похищенного. В результате принятых мер в январе оперативниками был задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний житель города Кокшетау.

По факту кражи проводится досудебное расследование по ст. 188 ч.3 УК РК «Кража». Подозреваемый находится под стражей.