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Почти на два миллиона тенге обманула аферистка жительницу ЗКО

26 Августа 2021 16:02
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Почти на два миллиона тенге обманула аферистка жительницу ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Почти на 2 млн тенге обманула аферистка жительницу ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Иногородняя женщина обманным путем завладела денежными средствами в сумме 1 млн 900 тысяч тенге, после чего покинула место происшествия. Мошенницу вместе с сыном, который был с ней на момент совершения преступления, удалось задержать в Актюбинской области. Потерпевшая утверждает, что находилась под воздействием гипноза. В причинах произошедшего разбирается следствие, похищенное частично возвращено. В областном департаменте полиции сообщили, что инцидент произошел 23 августа в Теректинском районе селе Акжайык. 82-летняя потерпевшая находилась дома, когда к ней подошла женщина цыганской национальности, которая предложила провести диагностику физического состояния.

По словам пенсионерки, цыганка сказала ей, что на нее наведены порчи и различные болезни и она все это может убрать и почистить. Далее она ввела женщину в транс и попросила показать все деньги, имеющиеся в доме. После чего сказала ни с кем не разговаривать, что это якобы поможет лечению. Затем цыганка села в машину, за рулем которой находился молодой мужчина, как позже выяснилось, ее 23-летний сын.

«Заподозрил неладное супруг потерпевшей, который тут же понес деньги в ближайшую торговую точку и проверил на сканере. Все деньги, которые они накопили в сумме 1 млн 900 тысяч, оказались фальшивыми. Был объявлен план перехват, путь мошенников удалось отследить по системам видеонаблюдения. В ту же ночь их доставили в отдел полиции сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО. Похищенные денежные средства удалось изъять частично», – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков. Досудебное расследование начато по статье 190 УК РК «Мошенничество«.


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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