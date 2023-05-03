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Почти на четверть увеличен бюджет на водоснабжение в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
3 Мая 2023, 01:30
Почти на четверть увеличен бюджет на водоснабжение в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Все населенные пункты Костанайской области намерены на 100% обеспечить питьевой водой к 2025 году. В связи с этим значительно увеличено финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году бюджет на проведение водоснабжения в области увеличен на 22% и составил рекордные 22,4 млрд тенге. Учитывая, что Костанайская область занимает последнее место в стране по доступности питьевой воды, то наша цель до 2025 года обеспечить все населенные пункты питьевой водой и увеличить водоснабжение населения до 100%»,- сообщил в своем Instagram аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

Между тем, по данным областного управления энергетики и ЖКХ, сейчас водой обеспечено 91,4 % населения области.

«В текущем году на реализацию 52 проектов водоснабжения (45 сельских, 7 городских) будет направлено 21,1 млрд тенге, из них 2,7 млрд тенге были дополнительно выделены при уточнении республиканского бюджета, - сообщил руководитель ведомства Даурен Аскаров, выступая на аппаратном совещании. — По итогам текущего года запланировано ввести в эксплуатацию 34 проекта, а именно: 24 села с населением 17,5 тыс. человек будут впервые подключены к централизованному водоснабжению; в 11 селах с населением 21,4 тыс. человек будет улучшено водоснабжение, 8 сел с населением 4,6 тыс. человек будут обеспечены пунктами очистки и раздачи воды. При этом доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличится на 6,2 процентных пункта и достигнет 86,6%».

На сегодняшний день, как заверил Аскаров, акиматами города Аркалыка и районов области уже разработаны и утверждены планы по 100% обеспечению качественной питьевой водой.

«Для 100% обеспечения сельского и городского населения услугами водоснабжения в 2024-2025 гг. ориентировочно потребуется выделение бюджетных средств в сумме 56,4 млрд тенге. Из них селам – 40,7 млрд тенге на реализацию 64 проектов, городскому населению – 15,7 млрд тенге на реализацию 16 проектов. В настоящее время имеются 14 проектов с заключением экспертизы на 16,4 млрд тенге, которые были направлены на формирование бюджета 2024-2026 годы, 50 проектов находятся в разработке, ориентировочной сметной стоимостью 46,5 млрд тенге», - добавил Д. Аскаров.

Данные проекты регионам было поручено разработать и получить заключение экспертизы до конца года. Далее они будут поданы на уточнение республиканского бюджета 2024 года.


Костанайская область   Акимат   Вода  
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