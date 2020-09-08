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Почти на четверть снизилось скотокрадство в стране

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
8 Сентября 2020, 13:31
Почти на четверть снизилось скотокрадство в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24% уменьшилось количество краж скота. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из наиболее тяжких преступлений является скотокрадство. Президент уделяет особое внимание этому вопросу. Сегодня скот – это не просто богатство народа, это всегда источник жизнедеятельности. Приветствуя друг друга, раньше казахи в первую очередь спрашивали о скоте», - сказал Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, это имеет огромное значение.

«Потому что состояние простого казахского народа обычно оценивается количеством скота. В последние годы скотокрадство стало промыслом для организованной преступности. Поэтому в Уголовный кодекс мы добавили отдельную статью «Скотокрадство». И это дает результаты. На сегодняшний день скотокрадство уменьшилось на 24%», - отметил спикер.

По его словам, ужесточение наказания и запрет на примирение стали мощным барьером для хищения скота.

«Так, в мае этого года в Туркестанской области задержана преступная группа из 5 человек, занимавшаяся скотокрадством. Они похитили около 200 голов крупного рогатого скота, нанесли миллионы убытков сельчанам. 1 сентября по новой статье о скотокрадстве каждый из этих 5 человек приговорен к 8 годам лишения свободы», - заключил М. Ахметжанов.


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