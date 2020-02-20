Почти на 90 вопросов ответил на отчётной встрече аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Женис Касымбек провёл первую отчётную встречу с жителями в должности акима Карагандинской области. Он рассказал о работе власти в экономической и социальной сферах, остановился на наиболее актуальных проблемах, волнующих жителей, передаёт МИА «Казинформ».

После доклада аким области ответил на вопросы аудитории. Из зала поступило 75 вопросов. Темы были самые разные: благоустройство, озеленение, работа транспорта, экология, медицинское обслуживание, состояние дорог, проблемы ЖКХ и др.

Также действовал call-центр. На телефонную линию поступило 11 вопросов.

В режиме селектора участие в отчётной встрече главы региона смогли принять жители отдалённых городов и районов. Были заданы вопросы из Жезказгана, Сатпаева, Балхаша, Темиртау, Шетского и Осакаровского районов.

«Ни одно обращение не останется без внимания», - заверил Женис Касымбек.

После отчётной встречи аким области провёл приём граждан по личным вопросам. К главе региона обратился ещё 21 человек. Вопросы касались благоустройства, предпринимательства, будущего угольной отрасли. О своих проблемах рассказали руководители дачных обществ. Родители маленького ребёнка попросили содействия в ускорении квоты на обследование в республиканской клинике. На приёме присутствовали руководители управлений, и по каждому вопросу Женис Касымбек дал поручение.