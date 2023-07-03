Почти на 80 млн тенге изъяли рога сайги в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области задержали водителя, перевозившего рога сайги почти на 80 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«1 июля сотрудниками УМПС ДП области совместно с группой ПО «Охотзоопром АРФ» по Богословской трассе возле скотного рынка остановлена автомашина ВАЗ-2110 под управлением 32-летнего водителя. В салоне авто находился 38-летний пассажир. В багажнике обнаружен мешок, в котором находилось более 30 рогов сайги. Назначена экспертиза. Проводятся следственные действия по ч. 1-1 ст. 339 УК РК. Устанавливается происхождение изъятых рогов», - говорится в сообщении.