Почти на 70% обновился состав кандидатов в Акмолинский областной маслихат от Nur Otan

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области утвердили список кандидатов в областной маслихат от партии «Nur Otan». Состав обновится почти на 70%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного филиала «Nur Otan».

По информации ведомства, в партийном списке действующих депутатов - меньше половины.

На внеочередной XXXIII конференции партийцы акмолинского филиала «Nur Otan» выдвинули на выборы депутатов областного маслихата 58 кандидатов.

«В перечне много новых имен, а это означает значительные перемены в составе фракции. Сохранена и преемственность: согласно утвержденному партийному списку, 31% действующих депутатов вновь претендует на звание депутата от партии», - поделилась пресс-секретарь Акмолинского областного филиала «Nur Otan» Динара Дуйсен.

Председатель регионального филиала партии, аким области Ермек Маржикпаев отметил, что всего при обсуждении проекта предвыборной программы от акмолинцев поступило порядка 1300 наказов и предложений. 782 из них были учтены и внесены, соответственно, как в территориальные, так и в областную предвыборные программы.

Делегаты утвердили предвыборную программу партии по Акмолинской области, путем тайного электронного рейтингового голосования выдвинули кандидатов в партийный список Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

«Областной партийный список сформирован с учетом представленности различных страт и групп - в том числе многодетные матери, люди с особыми потребностями, гражданский сектор, соотечественники. Представленность женщин увеличилась в 2,5 раза, молодых людей до 35 лет - с 0 до 20,7%. Средний возраст кандидатов, прошедших в партийный список, - 43 года, тогда как в действующем составе маслихата – 55 лет. Значительную долю в партийном списке занимают предприниматели (МСБ) - 29,3%, представители сферы образования - 25,9%, сельского хозяйства - 13,8%. Далее следуют представители квазигосударственного сектора - 8,6%, промышленности и сферы здравоохранения – по 6,9%, госслужащие - 3,4%. В одинаковом составе представлены неправительственные организации, сферы культуры и спорта, партийцы – по 1,7%. В целом состав областного маслихата обновится почти на 70%», - добавили в ведомстве.

В своем выступлении глава региона Ермек Маржикпаев подчеркнул, что по первому этапу праймериз определились наиболее авторитетные кандидаты, профессионалы в самых разных сферах деятельности.

«Они предлагают четкую программу действий с важными приоритетами, новые возможности для гражданской активности и главное – готовы вести совместную работу по решению насущных социальных проблем граждан, взять на себя ответственность за улучшение качества жизни жителей региона», – отметил он.

На конференции прошли также дебаты среди кандидатов в партийный список в Мажилис. Трансляция мероприятия проходила в онлайн-режиме в социальных сетях, что обеспечило открытость и прозрачность процесса выборов.

«В первом раунде участники довели основные тезисы своих предвыборных программ, далее прошла дискуссионная сессия в формате «вопрос-ответ». Из 21 претендента по итогам тайного рейтингового электронного голосования в информационной системе «Праймериз», в соответствии с квотой представленности, выбраны три кандидата в партийный список Мажилиса Парламента РК. Наибольшее количество голосов набрали председатель территориального филиала, аким Сандыктауского района Аскарбек Уисимбаев, директор ТОО «Орленок» Павел Безвербный и ректор Кокшетауского университета имени А. Мырзахметова Мади Елюбаев. Итоговый партийный список в Мажилис будет утвержден 25 ноября на внеочередном ХХ Съезде партии «Nur Otan», - отметили в пресс-службе акмолинского филиала «Nur Otan».

Делегатами от Акмолинской области избраны 20 партийцев, которые примут участие в работе съезда.