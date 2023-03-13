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Почти на 70 млн тенге выявили хищение в АО «СПК Шымкент»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Марта 2023, 11:10
Почти на 70 млн тенге выявили хищение в АО «СПК Шымкент»

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Факт хищения денежных средств в особо крупном размере при реализации социально-значимых товаров в виде 3 тысяч тонн муки 1-го сорта выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В отношении должностных лиц АО «СПК Шымкент» зарегистрировано досудебное расследование. По заключению аудитора ДВГА г.Шымкента, сумма причиненного ущерба составила 68 млн 800 тысяч тенге. Расследование продолжается. В соответствии с требованиями ст.201 УПК РК иная информация не разглашается.


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