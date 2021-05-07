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    12:01, 07 Май 2021 | GMT +6

    Почти на 600 тысяч тенге за двойное гражданство оштрафовали гражданку Турции

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    АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы задержали гражданку Турции за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

    При проверке транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 32-летнюю женщину, прилетевшую авиарейсом «Стамбул-Алматы», с двойным гражданством Республики Казахстан и Турции.

    В отношении задержанной составлен административный протокол по ч.2 ст.496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства).

    По решению Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы гражданка Турции привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 200 МРП в сумме 583 400 тг.

    «С начала текущего года на обслуживаемом участке ДП на транспорте за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено всего 124 граждан, в том числе 6 граждан с двойным гражданством (Россия-3, Турция-2, США-1)», - напомнили в ДП.

    Также, постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 26 иностранцев, всем им закрыт въезд в страну сроком на 5 лет.



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