Почти на 600 тысяч тенге за двойное гражданство оштрафовали гражданку Турции

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы задержали гражданку Турции за нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

При проверке транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 32-летнюю женщину, прилетевшую авиарейсом «Стамбул-Алматы», с двойным гражданством Республики Казахстан и Турции.

В отношении задержанной составлен административный протокол по ч.2 ст.496 КоАП РК (Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства).

По решению Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы гражданка Турции привлечена к ответственности в виде административного штрафа в размере 200 МРП в сумме 583 400 тг.

«С начала текущего года на обслуживаемом участке ДП на транспорте за нарушение законодательства Республики Казахстан в области миграции населения к административной ответственности привлечено всего 124 граждан, в том числе 6 граждан с двойным гражданством (Россия-3, Турция-2, США-1)», - напомнили в ДП.

Также, постановлениями судов за пределы нашей страны выдворены 26 иностранцев, всем им закрыт въезд в страну сроком на 5 лет.



