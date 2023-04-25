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Почти на 30% снизилась смертность в Астане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Апреля 2023, 07:42
Почти на 30% снизилась смертность в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны Тимур Муратов в ходе коллегии в Алматинской области с участием министра здравоохранения РК Ажар Гиният сообщил о том, что почти на 30% снизилась смертность в Астане, передает официальный сайт акимата города.

Одна из задач, стоящих перед каждой страной – это стремление улучшить оказываемые услуги здравоохранения для своих граждан. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев, «гармоничное развитие общества возможно только при условии обеспечения здоровья нации». О том, каких успехов достигла сфера здравоохранения в столице за прошедшие годы, рассказал руководитель управления Тимур Муратов.

Так, по итогам 2022 года общая смертность по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 29,7%.

Одним из вызовов, который стоит перед столичной системой здравоохранения является фактор активного прироста населения, который ежегодно увеличивается в среднем на 40-50 тысяч человек. Несмотря на большую загруженность, в Астане в прошлом году индикатор материнской смертности снизился до 12%, смертность от туберкулеза – на 19%, от болезней системы кровообращения – на 33,5%. Это - главный показатель плодотворной работы столичных врачей.

Также руководитель Управления рассказал о работе пилотного проекта. В связи с повышенной загруженностью приёмных отделений, с целью оптимизации работы медицинских организаций, уменьшения количества обращений в приемные отделения стационаров, с 10 января 2023 года в столице заработал проект по организации отделений неотложной помощи (ОНП) в учреждениях ПМСП. В пилотном режиме его внедрили в городских поликлиниках №4, 5, 10.

«За последние годы в организациях ПМСП открылись кабинеты антикоагулянтной терапии и хронической сердечной недостатосности в организациях ПМСП, продолжается работа по охвату программ управления заболеваниями. По онкологической службе налажена работа ситуационных центров, ведется ежемесячный контроль показателей. Также увеличился объем скрининговых исследований», - отметил Тимур Муратов.


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