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Почти на 3% возросло промышленное производство в 2019 году

14 Мая 2019 09:34 68
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Почти на 3% возросло промышленное производство в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики рассказали о темпах роста промышленного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Промышленное производство в январе-апреле т.г. возросло на 2,9%. Рост обеспечен за счет опережающих темпов в обрабатывающей промышленности», - сказал на заседании Правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

Вместе с тем, по его словам, продолжается замедление роста в горнодобывающей промышленности. К настоящему моменту рост составил лишь 2,6% против 4,8% за три месяца.

По словам министра, основное воздействие на такую тенденцию оказал переход динамики добычи нефти в отрицательную зону.

«За отчетный период объем сократился на 1,1%. Тогда как в 1 квартале был рост на уровне 2,7%. Снижение связано с сокращением в апреле добычи нефти на месторождении Кашаган из-за проводимых планово-предупредительных работ», - отметил глава ведомства.

Р. Даленов также сообщил о том, что в обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение - за 4 месяца выпуск увеличился до 3,5%. В 1 квартале рост составлял 1,6%.

«На повышение темпов обработки повлияло ускорение роста в нефтепереработке, машиностроении, производстве напитков, а также выход фармацевтики в плюсовую зону. При этом в металлургической промышленности ситуация продолжает улучшаться. Отрицательное значение сократилось с (-12,5%) в январе т.г. до (-1,5%) в январе-апреле», - добавил спикер.

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Ключевые слова: Экономика, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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