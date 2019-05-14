-
-
-
-
-
-
09:25 93
-
-
08:31 118
-
-
-
07:19 167
-
-
-
04:33 278
-
-
-
-
-
вчера 23:40 334
-
вчера 23:00 320
-
-
вчера 22:46 421
-
вчера 22:35 329
-
вчера 22:30 359
-
-
вчера 22:15 350
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:17 257
-
вчера 21:12 349
-
-
-
-
Почти на 3% возросло промышленное производство в 2019 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве национальной экономики рассказали о темпах роста промышленного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Промышленное производство в январе-апреле т.г. возросло на 2,9%. Рост обеспечен за счет опережающих темпов в обрабатывающей промышленности», - сказал на заседании Правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.
Вместе с тем, по его словам, продолжается замедление роста в горнодобывающей промышленности. К настоящему моменту рост составил лишь 2,6% против 4,8% за три месяца.
По словам министра, основное воздействие на такую тенденцию оказал переход динамики добычи нефти в отрицательную зону.
«За отчетный период объем сократился на 1,1%. Тогда как в 1 квартале был рост на уровне 2,7%. Снижение связано с сокращением в апреле добычи нефти на месторождении Кашаган из-за проводимых планово-предупредительных работ», - отметил глава ведомства.
Р. Даленов также сообщил о том, что в обрабатывающей промышленности сохраняется тренд на повышение - за 4 месяца выпуск увеличился до 3,5%. В 1 квартале рост составлял 1,6%.
«На повышение темпов обработки повлияло ускорение роста в нефтепереработке, машиностроении, производстве напитков, а также выход фармацевтики в плюсовую зону. При этом в металлургической промышленности ситуация продолжает улучшаться. Отрицательное значение сократилось с (-12,5%) в январе т.г. до (-1,5%) в январе-апреле», - добавил спикер.
- Премьер Грузии и вице-премьер Китая посетят Казахстан
- Роман Скляр: Казахстан первый в СНГ по введенному жилью на одного человека
- Кто больше всех зарабатывает в Казахстане
- Количество сделок купли-продажи жилья выросло в Казахстане
- Количество действующих компаний в Казахстане увеличилось за год на 9%
- KASE: курс доллара понизился
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана