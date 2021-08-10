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Почти на 3 млн тонн снизится потребление угля в Казахстане

10 Августа 2021 19:19
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Почти на 3 млн тонн снизится потребление угля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно плана потребности на предстоящий отопительный сезон, сформированного МИИР РК, объем потребления угля в нашей стране этой зимой снизится с 10 до 7,3 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Основное снижение ожидается за счет активной газификации населения: потребление угля упадет до 4,8 млн тонн (показатели прошлой зимы - 7,2 млн тонн).

По оперативной сводке, за первое полугодие текущего года на коммунально-бытовые нужды и населению регионов уже отгружено 3,4 млн тонн угля.

Энергопроизводящим предприятиям отправлено 31,3 млн тонн, на нужды промышленных предприятий – 2,9 млн тонн. 14,5 млн тонн ушли на экспорт.

Все регионы, за исключением ВКО, СКО и г. Алматы, подтвердили свои потребности в угольной продукции на отопительный период 2021-2022 года и уже начали подготовку к новому сезону – объявлены тендеры на закуп угля, определены региональные операторы.

В МИИР РК прошло расширенное совещание с акиматами областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, где региональным властям рекомендовано создать специальную «горячую линию» для разъяснения населению цен и марок угля, точек продаж и наличия угля в них, а также на постоянной основе проводить мониторинг поставок и качества угля населению. А в случаях неправомерного увеличения цен на уголь активнее привлекать территориальные подразделения антимонопольного ведомства.


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#Энергетика   #ЖКХ   #МИИР РК  
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