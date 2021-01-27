Почти на 25% уменьшилось количество уголовных правонарушений в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Карагандинской области прошло оперативное совещание по итогам 2020 года. В нем участвовали все начальники территориальных подразделений. Начальник департамента полковник полиции Ерлан Файзуллин отметил, что наблюдается положительная динамика по снижению общей регистрации уголовных правонарушений на 24,4 % – с 15706 до 11867 фактов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента сообщил, что количество фактов скотокрадства уменьшилось на 56,7 % – с 298 до 129. Достигнуто снижение подростковой преступности на 51,2 % – с 201 факта до 98 фактов. Отмечается уменьшение количества уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах на 41,3 % – с 5872 до 3446 фактов.

Ерлан Файзуллин напомнил, в настоящее время наблюдается тенденция смены вида наркотических средств употребляемых наркозависимыми лицами, а именно употребление героина заменяется наркотическими средствами синтетического происхождения. В этом плане Карагандинская область не является исключением: в регионе в текущем году зарегистрировано 43 уголовных дела по фактам сбыта и хранения в особо крупном размере наркотических средств синтетического происхождения. Изъято около 8 кг синтетических наркотиков. В городе Караганды пресечена деятельность трех лабораторий по изготовлению «синтетиков».

Немаловажным остается вопрос материально-технического оснащения службы участковых. В прошедшем году они полностью обеспечены видеожетонами, для них приобретено более 200 радиостанций и 40 автомашин.

«В Послании Президента страны Касым-ЖомартаТокаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» перед органами полиции поставлены конкретные задачи на текущий период и ближайшую перспективу. Ими мы и должны руководствоваться в своей работе. А это, прежде всего, обеспечение надежного правопорядка, общественной безопасности, усиление борьбы с преступностью, а также повышение уровня доверия населения к органам полиции», - подчеркнул Ерлан Файзуллин.

Завершая работу оперативного совещания, начальник департамента определил для личного состава ключевые цели на текущий год.