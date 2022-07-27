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Почти на 25 млн сомов обманула женщина казахстанку в Бишкеке
27 Июля 2022 18:25

Почти на 25 млн сомов обманула женщина казахстанку в Бишкеке

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - В Бишкеке задержана подозреваемая в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

По данным милиции, 17 марта к ним обратилась гражданка Казахстана К.А. с просьбой принять меры в отношении гражданки Ж.Т., которая в феврале 2022 года на территории Орто-Сайского рынка столицы под предлогом пошива одежды завладела денежными средствами в сумме 24 млн 779 тыс. сомов. После чего, не выполнив обещанного, скрылась.

Факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 «Мошенничество, в особо крупной размере» УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Октябрьского района, была установлена и задержана подозреваемая Ж.Т., 1990 года рождения.

Она водворена в изолятор временного содержания ГУВД. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 города Бишкека сроком на один месяц.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющие какой-либо информацией просят сообщить в милицию


Фото: kabar.kg

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