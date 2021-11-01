Почти на 20% за два года увеличен доступ сел Павлодарской области к чистой воде

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Обеспеченность сел Павлодарской области доступом к чистой питьевой воде вырастет с 76,4% в 2019-м до планируемых к концу этого года 94,7%. Количество сельчан, получивших доступ, таким образом, увеличится на 40,6 тысячи. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В 2020-м в Павлодарской области были начаты 56 проектов строительства и реконструкции водопроводов, почти 60% из которых были завершены в том же году. Тогда были охвачены 36 сел, где построили и реконструировали более 400 км водопроводных сетей. Кроме этого, в 35 малочисленных селах установили локальные источники водоснабжения. В 2021 году ведется реализация 34 проектов сельского водоснабжения», - сообщили в управлении энергетики и ЖКХ Павлодарской области.

По итогам этого года планируется завершение 27 проектов. Срок завершения оставшихся семи – в будущем году. В то же время ведется установка комплексных блок-модулей в 32 малых селах.

Таким образом, если с 2019 по 2020 годы уровень обеспеченности сел Павлодарской области доступом к чистой питьевой воде вырос с 76,4% до 88,4%, то по итогам этого года он увеличится до 94,7 %.

На проблему водоснабжения сел павлодарского региона указывал Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время поездки в область в 2019 году. Глава государства тогда отметил, что «в регионе отмечается один из самых низких в стране показателей обеспеченности сел питьевой водой». «Проблему нужно безотлагательно и системно решать», - сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

Так, добиться полного доступа сел к чистой питьевой воде в Павлодарской области планируется уже в 2023 году, что на два года раньше намеченного ранее срока.