Почти на 20% уменьшился объем вновь выданных потребительских кредитов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представили обзор финансового сектора в сентябре этого года. В частности, отмечается снижение портфеля потребительских кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации агентствабанки Казахстана имеют существенный запас ликвидности, составляющий около 14 трлн тенге, из которых порядка 12,3 трлн тенге представлены высоколиквидными активами. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме. Также банковский сектор имеет достаточный запас капитала.

«Наблюдается некоторое оживление темпов роста кредитования экономики в результате комплекса принятых мер стимулирования кредитования и поддержки населения и субъектов МСП в виде отсрочки платежей по кредитам и рефинансированию действующих займов по льготным условиям государственных программ», - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Как отмечается в обзоре, во втором квартале этого года ввиду принятых ограничений в части снижения рисков потребительского кредитования, а также в рамках принятых мер по кредитованию экономики отмечалось уменьшение портфеля потребительских кредитов на 3%.

«В третьем квартале 2020 года отслеживается тенденция их роста на 1,4%. При этом объем вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за январь-сентябрь 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 19,4% (-621,5 млрд тенге)», - отметили в регуляторе.

На 1 октября банковский сектор Казахстана представлен 26 банками. Совокупные активы банковского сектора по состоянию на 1 октября 2020 года составили 29 902,7 млрд тенге, увеличившись с начала года на 11,6%.

«Банки имеют существенный запас ликвидности, составляющий порядка 13 996 млрд тенге или 46,8% активов, из которых порядка 12 289,7 млрд тенге представлены высоколиквидными активами. Наличие свободной ликвидности позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме. Размер совокупных обязательств банковского сектора с начала года вырос на 13,2% до 26 208,2 млрд тенге. Структура обязательств банковского сектора в основном представлена депозитным портфелем, составляющим 78,8% совокупных обязательств банковили 20 639,6 млрд тенге.

По итогам 9 месяцев 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила 596,7 млрд тенге, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что в основном связано с отрицательным финансовым результатом деятельности АО «First Heartland Jýsan Bank».

С полным обзором можно ознакомиться по ссылке .



