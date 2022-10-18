Почти на 2 млрд тенге продукции произвели костанайские промпредприятия с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Высокая производительность отмечается в горнодобывающем и обрабатывающим секторах экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала года промышленными предприятиями области произведено продукции на 1,8 трлн тенге, в том числе в горнодобывающем секторе на 652,8 млрд тенге, в обрабатывающем – на 1,1 трлн тенге», - сообщила на аппаратном совещании руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина.

Несмотря на темпы производительности, в связи с санкционной политикой в отношении Российской Федерации, крупными костанайскими предприятиями горнодобывающего сектора, имеющими устойчивые партнерские отношения с российскими предприятиями, все же снижены объемы производства.

«В целом, в промышленности увеличена добыча медной руды – в 1,6 раза, золотосодержащей руды – на 6,5%, производство золота – на 13,7%, легковых автомобилей – на 28,3%, грузовых – на 4,8%, производство прутков и стрежней горячекатанных – на 1,8%, мяса – на 33,4%, муки – на 19,1%, молока – на 13,7% и напитков – на 8,7%, - проинформировала Г. Мусагазина. — Значительный рост производства обеспечен в Камыстинском , Карабалыкском, Костанайском, Б. Майлина районах и городах Костанае и Аркалыке».

Наибольшее сокращение производства зафиксировано в Амангельдинском, Денисовском и Мендыкаринском районах, а также в городе Лисаковске.

Также, по данным ведомства, в экономику области с начала года привлечено 306,1 млрд тенге инвестиций, с ростом на 3,6%, в том числе в обработку – на 2,1%.

«Порядка 84% финансовых вливаний – это частные инвестиции. Наибольшая доля в структуре инвестиций приходится на города Костанай (30%), Рудный (17,3%) и район Б. Майлина (9,3%). Это около 57% инвестиций области»,- подытожила Г. Мусагазина.