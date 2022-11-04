Почти на 16 млн тенге оштрафовали экологи предприятие в СКО

4 Ноября 2022, 09:11

4 Ноября 2022, 09:11

Почти на 16 млн тенге оштрафовали экологи предприятие в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент экологии по Северо-Казахстанской области провел профилактический контроль в отношении ТОО «BioOperations», бывшего завода «Биохим». По результатам выписали штрафы в размере 15,8 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, предприятие, расположенное в Тайыншинском районе, относится к первой категории опасности по оказанию негативного воздействия на окружающую среду.

«По результатам профилактического контроля выявили семь нарушений экологического законодательства, из них четыре грубых и три - значительных. Предприятием не обеспечено качество получаемых данных при проведении производственного экологического контроля. Компания не сообщила о факте нарушения требований экологического законодательства, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля в течение трех рабочих дней. Допущено нарушение нормативов допустимых выбросов, установленных для автомобилей и иных транспортных средств, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, превышение нормативов эмиссий, экологических требований по учету, восстановлению, удалению и обезвреживанию отходов и ряд других», - прокомментировали в пресс-службе.

За допущенные нарушения экологического законодательства на юридическое лицо наложили шесть административных взысканий в виде штрафов на общую сумму 15,8 млн тенге. Когда истекут сроки исполнения предписаний, экологи проведут внеплановую проверку предприятия.

В прошлом году жители села Тайынша жаловались на токсичный запах, который, по их мнению, исходил от расположенных там предприятий. Тогда экологи выезжали на место, проводили замеры, но превышений предельно допустимых концентраций веществ не обнаружили. Генеральный директор ТОО «BioOperations» Алмас Калимурзин заверял, что ничего токсичного на производстве не используется. Предприятие занимается переработкой зерна, продукция отправляется на экспорт и тщательно проверяется.