Почти на 13 млрд тенге закупят лекарств и медизделий карагандинские поликлиники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На 12,8 млрд тенге поликлиники Карагандинской области закупят лекарств и медицинских изделий в 2021 году. В перечень бесплатных лекарственных средств вошли новые препараты, которые оплачиваются из пакета ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По заявке на 2021 год медицинские организации закупят лекарства и медизделия на 10,1 млрд тенге по заболеваниям, которые входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, т. е. это препараты для пациентов, которые состоят на учёте с социально значимыми и хроническими заболеваниями. В течение года эта сумма может быть увеличена по мере выявления новых пациентов с хроническими или социально значимыми заболеваниями и взятия их на динамическое наблюдение в поликлинике по результатам скрининговых осмотров.

В этом году почти на 1,3 млрд тенге медорганизации приобретут лекарства для взрослого населения по заболеваниям, которые входят в пакет ОСМС, по сравнению с прошлым годом сумма выросла на 194%. Ещё 1,4 млрд тенге пойдут на лекарства для детей до 18 лет по заболеваниям, которые входят в пакет ОСМС, по сравнению с 2020 годом почти в 10 раз больше.

«С прошлого года в пакет ОСМС вошли заболевания, по которым ранее не предусматривались бесплатные лекарственные препараты. Сейчас препараты смогут получать застрахованные пациенты с такими диагнозами, как мышечная дистрофия Дюшена, поражение черепных нервов, болезнь Альцгеймера, аллергический ринит, глаукома, эндометриоз и др. Всего лекарственное обеспечение в рамках пакетов ГОБМП и ОСМС предусмотрено по 141 заболеванию», - пояснила руководитель отдела карагандинского филиала фонда медстрахования Светлана Щёткина.

Стоит отметить, что в 2020 году медорганизации области выписали рецептов на получение бесплатных лекарств на сумму 12,9 млрд тенге. Большая часть средств была направлена на лекарства для пациентов с сахарным диабетом - 12,5% и с онкологическими заболеваниями - 9%.