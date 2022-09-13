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    10:13, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Почти на 10% сократилось население СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте Бюро национальной статистики представили итоги переписи населения 2021-го года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным статистиков, в прошлом году в регионе проживали 540 786 человек. В сравнении с переписью 2009-го года наблюдается снижение на 55,8 тыс., или на 9,3%. При этом городское население возросло с 238,8 тыс. до 259,5 тыс. человек и по итогам переписи составляло 48% от общей численности. Доля сельского населения за эти годы, соответственно, снизилась с 60% до 52%.

    «Женщин в Северо-Казахстанской области, как и прежде, больше, чем мужчин. По итогам переписи - на 18,9 тыс. Доля мужчин составила 48,3%, женщин – 51,7%. То есть, на 100 женщин региона приходятся 93 мужчины», - сообщили в департаменте.

    По данным уже этого года, численность населения области на первое июля составила 534 тыс. человек. В том числе городского – 252,1 тыс. и сельского – 281,9 тыс.


    Теги:
    Общество Северо-Казахстанская область Статистика
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