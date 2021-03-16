Почти на 10 млн тенге с начала года оштрафовали астанчан за безбилетный проезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почти на 10 млн тенге с начала года оштрафовали жителей столицы за безбилетный проезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram City Transportation Systems.

«Для борьбы с «зайцами» сотрудники департамента транспортного контроля проводят ежедневные рейды. Так, с начала 2021 года департамент выявил 38 556 фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте, 1 671 пассажир привлечен к административной ответственности. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован рост количества безбилетников на 123%», - констатировали в CTS.

В 2020 году общая сумма наложенных штрафов за весь год составила 16 323 740 тенге. Количество фактов безбилетного проезда в столичных автобусах - около 208 тысяч, в том числе 2 979 граждан привлечены к административной ответственности.

В среднем пассажиропоток в общественном транспорте столицы составляет 495 тысяч человек в день, отметили в компании.

«Уважаемые пассажиры, просим вовремя оплачивать проезд. В автобусах действует безналичный расчет: оплата картой либо посредством SMS/QR-кода.

Также в столичном общественном транспорте действует масочный режим. Вход без масок в салон автобуса запрещен», - напомнили жителям столицы в City Transportation Systems.