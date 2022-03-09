Почти на 10 млн тенге оштрафовали школы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 66 штрафов на сумму 9 801 109 тенге наложено при проверках в школах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы проведен мониторинг и санитарно-эпидемиологическая оценка организации учебного процесса в школах в период введения ограничительных мероприятий по COVID -19.

Проведено 166 проверок, в том числе проверок по особому порядку - 87, внеплановых проверок - 57, в составе мониторинговых групп- 22.

В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

- не соблюдается нормированная продолжительность перемен между занятиями в 3 школах города;

- учебное расписание составлено без учета динамики умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели в 4 школах, допускаются сдвоенные уроки в начальных классах 2 школы;

- недостаточный уровень искусственного освещения учебных помещений, перегоревшие электролампы своевременно не заменяются в 19 школах;

- учебная мебель частично изношенная, требует замены в 2 школах.

Также отмечены нарушения дезинфекционного режима, графика проветривания помещений в школах и другие нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

По фактам выявленных нарушений специалистами санэпидконтроля наложено 66 штрафов на сумму 9 801 109 тенге, выдано 66 предписаний.

Результаты работы мониторинговых групп направлены в местные исполнительные органы для рассмотрения.