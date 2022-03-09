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    13:47, 09 Март 2022 | GMT +6

    Почти на 10 млн тенге оштрафовали школы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 66 штрафов на сумму 9 801 109 тенге наложено при проверках в школах Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы проведен мониторинг и санитарно-эпидемиологическая оценка организации учебного процесса в школах в период введения ограничительных мероприятий по COVID -19.

    Проведено 166 проверок, в том числе проверок по особому порядку - 87, внеплановых проверок - 57, в составе мониторинговых групп- 22.

    В ходе проверок выявлены следующие нарушения:

    - не соблюдается нормированная продолжительность перемен между занятиями в 3 школах города;

    - учебное расписание составлено без учета динамики умственной работоспособности учащихся в течение дня и недели в 4 школах, допускаются сдвоенные уроки в начальных классах 2 школы;

    - недостаточный уровень искусственного освещения учебных помещений, перегоревшие электролампы своевременно не заменяются в 19 школах;

    - учебная мебель частично изношенная, требует замены в 2 школах.

    Также отмечены нарушения дезинфекционного режима, графика проветривания помещений в школах и другие нарушения профилактических и противоэпидемических мероприятий.

    По фактам выявленных нарушений специалистами санэпидконтроля наложено 66 штрафов на сумму 9 801 109 тенге, выдано 66 предписаний.

    Результаты работы мониторинговых групп направлены в местные исполнительные органы для рассмотрения.

    Теги:
    Здравоохранение Образование Главная Алматы
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