30 Мая 2022 19:07

Почти на 10 млн тенге оштрафовали коммунальное предприятие в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Теплоэнергетическая компания неравномерно начисляла оплату за услуги костанайцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дело рассмотрено в специализированном суде по административным правонарушениям города Костаная.

«11 и 18 февраля 2022 года ГКП «КТЭК» допущено нарушение законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, выразившееся в неравномерном начислении оплаты за услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией по нескольким адресам, что явилось нарушением прав потребителей»,- сообщили в облсуде.

Постановлением суда коммунальное предприятие привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде административного штрафа в размере 3200 МРП, это свыше 9,8 млн тенге.