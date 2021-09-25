Почти на 1 млн тенге обокрал вор предприятие в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На 1 млн тенге обокрал вор предприятие в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 сентября сотрудники отдела полиции Каркаралинского района Карагандинской области несли службу на одном из участков автодороги «Караганда-Каркаралинск». Около 01.00 часов они обратили внимание на автомобиль, который был чем-то тяжело гружен.

Правоохранители остановили данное транспортное средство, за рулем которого находился 36-летний житель одного из населенных пунктов района. Во время осмотра машины, полицейские в багажнике обнаружили рулон резиновой ленты.

Выяснилось, данный материал был похищен с горнодобывающего предприятия. Сумма ущерба составила 865 тысяч тенге. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование.