Почти на 1 метр за сутки поднялась вода в реке Есиль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на реке Есиль вода за сутки поднялась от 1 до 83 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП «Казгидромет», наибольший подъем уровня воды наблюдается на гидропосту в Петропавловске, по нижнему бьефу плотины. По словам специалистов, уровенный режим этого гидропоста находится под влиянием сбросов Петропавловского водохранилища, расположенного выше поста.

На Сергеевском водохранилище за сутки уровень воды поднялся еще на 4 см и составил 843 см. Объем достиг 744 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины возрос до 43 см. Скорость сброса воды составляет 152 куб.м в секунду.

На гидропостах в селе Покровка Есильского района и селе Новоникольское Кызылжарского района вода за сутки поднялась на 40 см и 51 см соответственно. На трансграничном гидропосту в селе Долматово уровень воды снизился на 6 см.

На озере Большой Тарангул в селе Корнеевке Есильского района, как и в прошлые сутки, уровень воды не изменился.