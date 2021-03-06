Почти на 1,5 млн тенге наложены штрафы в ВКО за нарушение ограничительных мер

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Для снижения распространения коронавирусной инфекции на ежедневной основе с населением Восточно-Казахстанской области проводится разъяснительная работа по необходимости соблюдения требований главного государственного санитарного врача области. Ежедневно мониторинговые группы проводят рейдовые мероприятия на предмет соблюдения установленных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

В минувшие сутки в Усть-Каменогорске в ходе рейда было охвачено 311 объектов, зарегистрировано 16 фактов нарушения ограничительного режима, установленного главным санитарным врачом области. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям, в непродовольственных и продовольственных магазинах продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа вышеуказанного нарушения составляет 1 064 705 тенге.

В Семее проведены проверки 397 объектов. В том числе ежедневным мониторингом охвачены 330 объектов, входящих в «тепловую карту». Выявлено 7 нарушений, в том числе нарушения масочного режима в торговых домах, рынках и общественном транспорте. Составлено 7 протоколов на сумму 306 285 тенге. Взыскано 3 штрафа на сумму 218 775 тенге.

Ежедневные рейдовые мероприятия продолжаются в городе Риддере, где проведены 5 рейдов, в ходе которых мониторинговая группа посетила 75 объектов, выявлено 2 нарушения, а именно обслуживание посетителей без масок. Из предыдущих рейдов городским управлением санитарно-эпидемиологического контроля наложено 2 штрафа на сумму 87 510 тенге за нахождение на рабочем месте без маски.

В районе Алтай мониторинговыми группами охвачено 142 объекта, выявлено 2 нарушения, из них – 1 в городе Алтай и 1 – в поселке Никольск.

В Курчатове 4 марта была проведена проверка 22 объектов предпринимательской деятельности, в ходе проверки было выявлено 1 нарушение.

Учитывая текущий рост распространения инфекции COVID–19 на территории области, жителей призывают использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарно-эпидемиологические меры.