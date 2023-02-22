Почти на 1,3 млн тенге за двойное гражданство оштрафовали трех россиянок в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками миграционной службы линейного отдела полиции в аэропорту города Караганды совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК задержаны 26-, 45- и 51-летние женщины. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По его словам, в ходе проверки у задержанных выявлено двойное гражданство – Республики Казахстан и Российской Федерации. Транспортными полицейскими в отношении правонарушителей составлен административный протокол по ч. 2 ст. 496 КоАП РК «Несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства».

«Решением районного суда Казыбек-би города Караганды граждане Российской Федерации привлечены к ответственности в виде административного штрафа в размере 428 820 тенге каждый», – отметил полковник полиции.С 20 по 28 февраля на территории обслуживания департамента полиции на транспорте проводится ОПМ «Мигрант». В рамках ОПМ за нарушение правил пребывания в Казахстане по ст. 517 КоАП РК транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 29 иностранных граждан. По постановлению суда за пределы Республики Казахстан выдворено 4 иностранца.