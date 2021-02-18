Почти млн тенге украли из сейфа на станции Алматы 1

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В линейное управление полиции на станции Алматы 1 от работника железнодорожного вокзала поступило сообщение о незаконном проникновении неизвестных в инкассаторскую кассовую комнату, принадлежащую одной из филиалов АО «Пассажирские перевозки». Злоумышленник из сейфа похитил денежные средства в крупном размере. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП на транспорте.

По факту было начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст. 188 УК РК « Кража, совершенная, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение» .

С целью раскрытия преступления из числа опытных сотрудников транспортной полиции была создана следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 27-летний житель Алматинской области.

При проверке было установлено, что подозреваемый взломал оконный блок арматурой, проник в комнату, вскрыл металлический сейф, похитил денежные средства в сумме около млн тенге. Также установлено, что для совершения преступления мужчина заранее установил дружеские отношения с сотрудником кассы филиала и узнал подробности о месте его работы.

Приговором районного суда №2 Жетысуского района г. Алматы мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

