Почти млн тенге украли из сейфа на станции Алматы 1
По факту было начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст. 188 УК РК « Кража, совершенная, с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение» .
С целью раскрытия преступления из числа опытных сотрудников транспортной полиции была создана следственно-оперативная группа.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 27-летний житель Алматинской области.
При проверке было установлено, что подозреваемый взломал оконный блок арматурой, проник в комнату, вскрыл металлический сейф, похитил денежные средства в сумме около млн тенге. Также установлено, что для совершения преступления мужчина заранее установил дружеские отношения с сотрудником кассы филиала и узнал подробности о месте его работы.
Приговором районного суда №2 Жетысуского района г. Алматы мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев.