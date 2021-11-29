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Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе

29 Ноября 2021 03:00
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Почти миллион тенге украли у пенсионерки в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По горячим следам раскрыли преступление таразские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В полицию города Тараза обратилась пожилая жительница областного центра. Она сообщила, что в дневное время, около 12 часов дня, неизвестный мужчина, незаконно проникнув в дом и применив силу, открыто похитил у нее 900 тысяч тенге и 140 долларов», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Тараза с помощью камер видеонаблюдения был установлен и задержан 39-летний житель Рыскуловского района Жамбылской области.

Задержанный дал признательные показания, уточнили в правоохранительном ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 191 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, ведется следствие.

«За совершение указанного преступления Уголовным Кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества», - пояснил начальник управления полиции города Тараза Асылхан Заурбеков.

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#Жамбылская область   #Происшествия  
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Автор:

Галина Скрипник

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