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    11:38, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Почти миллион тенге похитила уборщица из офиса в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 35-летняя жительница города, подозреваемая в совершении кражи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    «В ходе расследования установлено, что женщина работала уборщицей в одном из офисов ТОО. Во время своего дежурства, она увидела под столом в сумке денежные средства. Воспользовавшись отсутствием посторонних, женщина совершила кражу денег в размере 950 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.


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    Борьба с преступностью Астана Правоохранительные органы
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