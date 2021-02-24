Почти миллион тенге похитила уборщица из офиса в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержана 35-летняя жительница города, подозреваемая в совершении кражи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«В ходе расследования установлено, что женщина работала уборщицей в одном из офисов ТОО. Во время своего дежурства, она увидела под столом в сумке денежные средства. Воспользовавшись отсутствием посторонних, женщина совершила кражу денег в размере 950 тысяч тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы», - рассказали в полиции.