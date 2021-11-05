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Почти миллион тенге перевела на свой счет чиновница в ЗКО

5 Ноября 2021 17:21
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Почти миллион тенге перевела на свой счет чиновница в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - К тюремному сроку приговорили в Западно-Казахстанской области беременную чиновницу за растрату вверенного ей чужого имущества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

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2 ноября в Бурлинском районном суде вынесли приговор в отношении главного специалиста отдела культуры и развития языков Айданы Кардашевой. 28-летняя чиновница обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

Из материалов дела следует, что Кардашева в 2019 году назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры и развития языков. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи, и в период с 2019 по 2021 годы она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге.

Сама Айдана Кардашева полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Женщина воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждёт второго ребенка.

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.


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