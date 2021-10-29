Почти миллион перевел за автомобиль мошеннику житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска лишились своих денег, поверив интернет-мошенникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, жительница Петропавловска через сайт объявлений продавала мебель. С ней связались и предложили выгодную цену, пообещали предоплату. Женщина назвала не только номер своей банковской карты, но и пин-код к ней. «Покупатель» исчез и вместе с ним 98 тысяч тенге со счета.

В 10 раз больше – 980 тысяч тенге – перевел аферисту житель Петропавловска, который решил купить машину по объявлению. Автомобиль, по словам «продавца», находился в Сергеевке района Шал акына. Мужчина отправил предоплату и поехал по указанному адресу. Там ему сообщили, что он не первый, кто приезжает за машиной, которой в этом доме никогда не было.

По обоим фактам идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Преступников ищут.