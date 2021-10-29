РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:47, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти миллион перевел за автомобиль мошеннику житель Петропавловска

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Петропавловска лишились своих денег, поверив интернет-мошенникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, жительница Петропавловска через сайт объявлений продавала мебель. С ней связались и предложили выгодную цену, пообещали предоплату. Женщина назвала не только номер своей банковской карты, но и пин-код к ней. «Покупатель» исчез и вместе с ним 98 тысяч тенге со счета.

    В 10 раз больше – 980 тысяч тенге – перевел аферисту житель Петропавловска, который решил купить машину по объявлению. Автомобиль, по словам «продавца», находился в Сергеевке района Шал акына. Мужчина отправил предоплату и поехал по указанному адресу. Там ему сообщили, что он не первый, кто приезжает за машиной, которой в этом доме никогда не было.

    По обоим фактам идет досудебное расследование по уголовной статье «Мошенничество». Преступников ищут.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!