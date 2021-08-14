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Почти миллион госуслуг получили костанайцы с начала года

14 Августа 2021 18:18
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Почти миллион госуслуг получили костанайцы с начала года

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В ТОП-5 самых востребованных госуслуг входят оформление ЭЦП, документирование граждан, регистрация транспортных средств и получение водительских удостоверений, а также регистрация прав на недвижимое имущество, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан».

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В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области рассказали, что всего через ЦОНы региона с начала года было оказано 447 456 госуслуг. Кроме того, в секторах самообслуживания, которые находятся в каждом отделе, получено еще 314 443 услуги. В эти цифры не входят справки и документы, которые костанайцы получают самостоятельно через портал электронного правительства.

Среди самый популярных услуг выдача ЭЦП - 153 875; снятие/поставка авто на учет и оформление государственных номерных знаков – 51596; зарегистрированные права на недвижимое имущество – 39034; а также получение водительских удостоверений – 31781 и регистрация по месту жительства – 13033.

«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы советуем гражданам получать госуслуги онлайн на портале eGov. Рекомендуем пожилым людям максимально обезопасить себя от вирусов и получать госуслуги, не выходя из дома. Для людей с инвалидностью первой и второй категории, людей старше 65 лет, участников ВОВ и детей-инвалидов у нас есть услуга вызова сотрудника ЦОН на дом для получения госуслуг. Раньше ей могли воспользоваться только граждане старше 70 лет. Но в 2020 году, из-за пандемии короновируса, были приняты изменения», - сказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по Костанайской области Канат Толепулы.

С начала 2021 года сотрудниками костанайского областного филиала уже совершено 1777 выездов, оказано 1958 услуг. Самые популярные - документирование граждан, а также получение электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Для того, чтобы вызвать работника госкорпорации на дом, гражданину или его опекуну необходимо позвонить в Единый контакт-центр 1414 и оставить заявку на получение услуги. После чего с ним свяжутся специалисты госкорпорации, которые уточнят наличие необходимых документов и назначат дату и время оказания госуслуги на дому.

Услуга должна быть оказана не позже 7 рабочих дней с момента получения заявки.


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#Костанайская область   #ЦОН  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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