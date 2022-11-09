Почти миллион деревьев высадят в Жамбылской области к 2025 году

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблема сохранения зеленых насаждений населенных пунктов остается актуальной для Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, ход работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов обсуждали на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

В этом году в городе Таразе и районах области планируется высадить 191 тыс. саженцев на площади в 161 га. На данный момент на 78 га высадили 83 тыс. саженцев. В Таразе, Байзакском, Кордайском, Меркенском и Жамбылском районах посадка деревьев завершится к концу ноября.

В ходе обсуждения прозвучала информация, что некоторые районы области не выполнили план по посадке зеленых насаждений. Это Шуский, Мойынкумский и Рыскуловский районы.

Работу по озеленению населенных пунктов области раскритиковал Нуржан Нуржигитов. Глава региона отметил, что за зелеными насаждениями не осуществляется надлежащий уход.

«Поручения Главы государства по посадке деревьев должны быть исполнены в ускоренном темпе, - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Каждый из нас понимает, насколько важно провести эти работы качественно и в срок. К сожалению, мы видим, как постепенно засыхают деревья в населенных пунктах. Это результат отсутствия должного контроля со стороны профильного ведомства. На месте засохших деревьев необходимо высадить новые. План на текущий год должен быть выполнен до 1 декабря. Необходимо установить ограждения, наладить регулярный полив зеленых насаждений».

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Айбар Адильбаков, до 2025 года на территории Жамбылской области планируется высадить 970 тыс. саженцев на 814 га.

В 2021 году на 166 га высадили 232 тыс. саженцев деревьев. Несмотря на то, что некоторые районы перевыполнили план, в Меркенском, Таласском и Шуском районах работа выполнена не в полном объеме. После завершения посадки ограждения для деревьев установили лишь в Сарысуском районе, отметил спикер.

По итогам совещания Нуржан Нуржигитов дал конкретные поручения ответственным лицам.

В акимате области сообщают, что в следующем 2023 году по области планируется высадить 205 тыс. деревьев на площади 169 га.