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    Почти килограмм волос и шерсти извлекли из желудка мальчика в Алматы

    7 Апреля 2023, 17:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10-летний мальчик поступил в детскую городскую клиническую больницу №2 Алматы в экстренном порядке с жалобами на боли в животе, рвоту, боль, слабость, беспокойство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе больницы, при компьютерной томографии органов брюшной полости обнаружено инородное вещество желудка (безоар). Хирургами клиники принято решение о хирургическом удалении инородного тела, о проведении гастротомии.

    Оператором Маратом Каптагаевым, ассистентом Азатом Олжабаевым и анестезиологом-реаниматологом Жандосом Шолаховым была успешно завершена операция продолжительностью в 90 минут, извлечен гигантский трихобезоар желудка и двенадцатиперстной кишки. В желудке мальчика образовался 900-граммовый клубок волос и шерсти с примесью слизи и пищи диаметром 20 на 15 см.

    Мальчик имел вредную привычку жевать и проглатывать волосы, шерстяные изделия, войлок. Выяснилось, что дома ребенок выдергивал и съедал ворсинки ковра.

    Фото: ДКГБ №2


    Как отметил заведующий хирургическим отделением ДГКБ №2 Марат Каптагаев, трихобезоар представлял собой скопление свалявшихся непереваренных веществ - волос и шерсти с пищевыми массами, которые скатываясь в желудочном соке, сбились в плотный клубок.

    «В связи с тяжестью общего состояния мальчика и сложностью проведенной операции, пациент несколько дней находился в отделении реанимации, затем получал дальнейшее лечение в хирургическом отделении и на 11 сутки был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии», - рассказал детский хирург.

    Главный врач ДГКБ №2 Марат Рабандияров заявил, что трихобезоар желудочно-кишечного тракта – это очень редкая патология, но довольно актуальная проблема современной абдоминальной хирургии.

    Врачи клиники отметили, что безоары могут стать причиной тяжелых и опасных для жизни осложнений. По их словам, важно родителям обращать особое внимание на патологические поведенческие реакции своих детей, а при наличии вышеуказанных вредных привычек сразу же обратиться к специалистам – психологам (психотерапевтам), невропатологам, гастроэнтерологам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
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