Почти килограмм «синтетики» изъяли у двух жителей Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Почти килограмм «синтетики» изъяли у двух жителей городаТараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» и региональной операции «Рефлекс-2021» реализована оперативная информация в отношении двух жителей города Тараза, занимавшихся сбытом психотропных синтетических веществ на территории областного центра.

Во время проведения одновременных задержаний и осуществления санкционированных обысков по месту их жительства изъято 922 грамма синтетических психотропных веществ.

Задержанные дали признательные показания, водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Тараза. По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников СУ и УПН ДП Жамбылской области.

«Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов«. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил заместитель начальника ДП области Н. Калметов.

