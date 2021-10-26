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    19:00, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Почти килограмм «синтетики» изъяли у двух жителей Тараза

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Почти килограмм «синтетики» изъяли у двух жителей городаТараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» и региональной операции «Рефлекс-2021» реализована оперативная информация в отношении двух жителей города Тараза, занимавшихся сбытом психотропных синтетических веществ на территории областного центра.

    Во время проведения одновременных задержаний и осуществления санкционированных обысков по месту их жительства изъято 922 грамма синтетических психотропных веществ.

    Задержанные дали признательные показания, водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Тараза. По уголовному делу создана следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников СУ и УПН ДП Жамбылской области.

    «Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов«. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», – сообщил заместитель начальника ДП области Н. Калметов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Жамбылская область
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