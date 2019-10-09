Почти килограмм синтетических наркотиков изъяли за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в стране подразделениями по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК выявлено и зарегистрировано 37 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В том числе 23 факта сбыта наркотиков, 6 - хранения в особо крупном размере, 4 - контрабанды и 3 - культивирования наркосодержащих растений. Пресечена деятельность одного наркопритона.

Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято 138,5 кг наркотиков, в том числе 137 кг - марихуаны и 920 г - синтетических наркотиков, так называемых «скорость».

Так, в Усть-Каменогорске задержан местный житель, у которого выявлено 9 свертков с веществом в виде порошка и гранул. При проведении обыска в его квартире в каркасе кресла изъяты свертки и коробка от сотового телефона с аналогичным содержимым. Всего изъято 411 г синтетического наркотика.

В Алматы у гражданина при осмотре автомобиля под передним пассажирским сиденьем обнаружены и изъяты 2 полиэтиленовых пакета с синтетическим наркотиком общим весом 502 г.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению источников приобретения и каналов распространения психотропных веществ.

В Алматы за сбыт наркотиков задержан местный житель, у которого полицейские изъяли пакет с марихуаной, 4 г героина и синтетические наркотики, а также револьвер с патронами. Задержанный водворен в ИВС.

Стоит отметить, что содействие в борьбе с наркопреступностью оказывают и граждане. Так, за 10 дней со дня запуска МВД горячей линии в WhаtsApp (+777 778 56 651) поступило 200 сообщений о незаконном обороте наркотиков. В основном это информация о граффити-рисунках с рекламой сайтов или Telegram-каналов, распространяющих наркотики.

29 обращений касаются непосредственно интернет-ресурсов, распространяющих наркотики. В настоящее время проводится работа по их блокированию.

По отдельным сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, Главой государства перед МВД поставлена задача по искоренению проблемы распространения наркотиков и ужесточению наказания для тех, кто участвует в криминальной деятельности.

В ходе рабочего совещания с участием сотрудников департамента по противодействию наркопреступности министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что полиция должна работать на опережение и совершенствовать методы выявления и пресечения наркопреступлений. Глава МВД также призвал граждан не бояться и сообщать на анонимный телефон о малейших подозрениях.

«Сколько человек должно умереть в Казахстане от употребления наркотиков, сколько молодых жизней должно быть погублено, чтобы все поняли, какую разрушительную силу представляют наркотики не только для отдельно взятой семьи, но и для всего общества? Думаю, нам всем не безразлично будущее нашей молодежи. Поэтому я призываю граждан бороться с этим злом сообща!» - сказал министр Е. Тургумбаев.

С начала года сотрудниками полиции выявлено 1799 наркопреступлений. Изъято 18 тонн 990 кг наркотиков, из них 6 тонн 128 кг марихуаны, 353 кг гашиша, 18 кг героина, 6,5 кг синтетических наркотиков.

Пресечена деятельность 5 организованных преступных групп. В доход государства обращено свыше 2,5 млн тенге, полученных в результате незаконного распространения наркотиков.