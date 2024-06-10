Почти килограмм наркотиков обнаружили в посылке на почте в Алматинской области

Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу РК, передает агентство Kazinform.

Выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество — экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 грамм.

Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами.

В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты.

Судом вышеуказанное лицо помещено под стражу, расследование продолжается.

В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.