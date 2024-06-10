РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:45, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Почти килограмм наркотиков обнаружили в посылке на почте в Алматинской области

    Почти килограмм наркотиков обнаружили в посылке на почте в Алматинской области
    Фото: freepik.com

    Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу РК, передает агентство Kazinform.

    Выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество — экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 грамм.

    Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами.

    В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты.

    Судом вышеуказанное лицо помещено под стражу, расследование продолжается.

    В соответствии с требованиями ст. 201 УПК иные сведения не подлежат разглашению.

    Агентство по финансовому мониторингу напоминает о возможности сообщения в телеграмм-бот «АФМ Insider» о фактах экономических правонарушений.

    Теги:
    Наркотики Регионы Казахстана Борьба с наркотиками АФМ Алматинская область Наркомагазины
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!