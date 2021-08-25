Почти каждый четвертый костанайский выпускник выбрал профессию педагога

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области растет число поступивших на педагогические специальности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного управления здравоохранения.

Как отмечают в профильном ведомстве, по предварительным результатам распределения грантов в вузах практически каждый четвертый выпускник школ области (24%, или 721) выбрал профессию педагога.

«Этому немало способствует принятый в 2019 года Закон «О статусе педагога»,направленный на повышение престижа учительской профессии. В рамках закона за два года на 50% повышена заработная плата. С января 2022 года предстоит повышение еще на 25%. В результате средняя заработная плата педагогов области увеличится с 249 до 291 тысячи тенге. В области работают свыше 21 тысячи педагогов (21 045), из них с высшим образованием более 17 тысяч, или 81%. По сравнению с прошлым учебным годом практически вдвое увеличилось число педагогов - модераторов, экспертов, исследователей. Растет число педагогов-мастеров, их уже 113. Количество педагогов с академической степенью магистра увеличилось в 2,5 раза»,- привели данные в управлении.

Показателен опыт Тогузакской школы Карабалыкского района, где почти половина педагогов - из числа ее выпускников. В текущем году также поступили на педагогические специальности около 50% ее выпускников.

«Это яркий пример любви к родному селу и эффективной профориентационной работы со школьниками. Транслируя передовой опыт, управление образования с 1 сентября запускает проект «Педагог в непрерывном образовании», направленный на увеличение числа выпускников школ, мотивированных на выбор педагогических специальностей»,- подытожили в ведомстве.