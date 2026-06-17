Почти каждый третий житель Германии — старше 60 лет

На конец 2025 года в Германии проживало на 110 тысяч человек меньше, чем годом ранее. При этом с 2011 года численность населения страны непрерывно росла, за исключением 2020 года, когда на фоне пандемии COVID-19 было зафиксировано снижение, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

16 июня Федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало данные о численности населения страны. Согласно последним подсчетам, она составила 83,5 млн человек.

Основным фактором сокращения населения стал рост естественной убыли. В 2025 году число смертей превысило число рождений на 352 тыс.

Доля жителей Германии старше 60 лет достигла 31% от общей численности населения, увеличившись за год на 387 тыс. человек.

Также заметно сократился миграционный прирост, из-за чего чистая иммиграция впервые за последние годы не смогла компенсировать дефицит рождаемости.

Численность иностранных граждан в Германии за год выросла лишь на 39 тыс. и достигла 12,4 млн человек. Для сравнения, в 2024 году прирост составлял 283 тыс.

Как и в предыдущие годы, крупнейшие группы иностранных граждан в Германии составляют выходцы из Турции, Украины, Сирии, Румынии и Польши.

Ранее сообщалось, что количество мигрантов в ЕС достигло рекорда в 2025 году.

Мы также писали о том, что население Берлина скоро достигнет 4 млн человек.